Baie de Saint-Brieuc : tempête autour d’un projet de parc éolien

"Le parc éolien est complètement situé hors du gisement principal. Ce site a été choisi en concertation avec la pêche professionnelle. Ensuite, Ailes Marines a répondu à l'appel d'offres et a continué la concertation pour développer un parc qui permette que la pêche soit possible à l'intérieur, et d'autre part, qui minimise autant que possible les impacts sur l'environnement", affirme Emmanuel Rollin, directeur France d'Iberdrola Renovables. Si plusieurs projets sont en cours, pour l'instant, aucun parc éolien en mer ne produit d'énergie en France. À titre de comparaison, le Royaume-Uni, compte plus de 2 000 éoliennes en mer.