Biscuits, meubles : la bière est pleine de ressources

De cette micro-brasserie lilloise sortent environ 1 000 litres de bière chaque mois. Une production modeste mais qui laisse derrière elle pas moins d’une tonne de ce magma de céréales gorgé d’eau, la drêche. Jusque récemment, pour l'évacuer, la brasserie payait une entreprise de biométhanisation à 600 euros par mois. Valentin Cavel de la micro-brasserie Le singe Savant, explique : “ La drêche c’est un déchet qui est inhérent au fait de brasser de la bière. Et effectivement, en ville, c’est un peu plus compliqué qu’en campagne pour s’en débarrasser. Historiquement, c’est surtout les élevages qui peut absorber le reste pour les donner aux bovins. En ville, c’est possible mais c’est plus compliqué”.