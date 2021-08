Californie : au cœur de l’incendie géant

Les pompiers luttent depuis plus d'un mois et chaque soir, c'est le même cauchemar. Quand le vent se lève, le feu progresse à vue d'œil. Ils sont épuisés. “Les forêts sont si denses que quand le feu s'y engouffre, on n'arrive plus à le devancer. On doit reculer et on n'a jamais assez d'eau pour arriver à le stopper “, décrit Dan Kearns, pompier volontaire. Citerne après citerne, leur progression est lente, le terrain escarpé et les départs de feu partout. “On essaie de maintenir le feu de ce côté de la route et de l'empêcher de la franchir pour que l'autre côté reste une zone intacte et maintenir les flammes de ce côté “, explique un autre pompier.