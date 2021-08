Catastrophes climatiques : le GIEC sonne l'alerte

Des incendies géants et des températures caniculaires sur le pourtour méditerranéen. En Grèce, mais aussi en Turquie, les brasiers sont hors de contrôle et même visibles depuis l'espace. Plus inquiétant encore, des méga-feux ravagent actuellement la Sibérie, peu habituée à ce genre d'épisode climatique. Cet été 2021 marque un tournant avec une multiplication et l'intensification des catastrophes naturelles. Comme lors des gigantesques inondations en Allemagne, un peu partout, le climat s'emballe.