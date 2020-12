Ces communes qui stoppent l'éclairage la nuit : bon pour le budget, bon pour la planète

Il est 23h à Longpont-sur-Orge, c'est au tour des lampadaires d'aller se coucher. La commune, ses 6500 habitants et sa basilique sont plongés dans le noir complet jusqu'à vendredi matin. Depuis un mois, la municipalité expérimente l'obscurité. Puisqu'il faut rester chez soi, autant faire des économies d'énergie. "En un an, on gagne 36 tonnes de CO2 rejetés. Ce qui représente à peu près le fait de planter 800 arbres moyens dans l'année. Donc c'est considérable. Et puis il y a un intérêt au niveau de la biodiversité, il y a plein d'espèces qui supportent assez mal l'éclairage public", explique Alain Lamour, maire (DVG) de cette commune de l'Essonne.