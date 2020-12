Cet iceberg géant qui menace une île sauvage britannique au large de l'Amérique du Sud

C’est une situation qui inquiète au plus haut point la poignée d’habitants de la Géorgie du Sud, une petite île du Royaume-Uni située dans l’océan Atlantique, à près de 1 500 km au sud-est de l’Argentine. Cette île se prépare à voir un iceberg géant, plus grand que le Luxembourg ou encore le Cap Vert, mesurant environ 4 200 km², s’écraser sur ses côtes. Selon les scientifiques, la collision entre l’iceberg géant et la Géorgie du Sud n’est plus qu’une question de jours.