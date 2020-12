Chauffage : le gaz banni des logements neufs à partir de l'été prochain

C'est une révolution dans le secteur du logement. La semaine dernière, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a dévoilé les nouvelles normes de construction des bâtiments neufs dites "RE 2020". Parmi ces réglementations qui doivent entrer en vigueur à partir de l’été 2021 : la disparition progressive du chauffage au gaz pour les constructions neuves. La RE 2020 concernera les logements, bureaux et bâtiments d'enseignement neufs, tandis que les bâtiments tertiaires plus spécifiques " feront l'objet d'un volet ultérieur de la réglementation", a expliqué Barbara Pompili.

Que prévoit exactement cette nouvelle réglementation ? L'instauration d'un seuil maximal d'émissions de gaz à effet de serre des consommations d'énergie dans les constructions neuves. Or ce seuil est si bas qu'il rend quasi impossible l'installation de chaudière dans les maisons individuelles dès l'été prochain. "Techniquement, on met un seuil d’émissions de gaz à effet de serre très bas, ce qui empêche quasiment qu’il y ait du gaz dans les maisons neuves", a souligné la ministre de la Transition écologique.

Alors que le logement entame sa mue, le secteur gazier fulmine. "Nous sommes déçus de l'intention politique exprimée", a réagi Patrick Corbin, président de l'Association française du gaz (AFG) dans un communiqué. "Alors que le réseau de gaz naturel sera de plus en plus renouvelable à horizon 2050, le gouvernement fait fi des gaz renouvelables pour les logements neufs".

Le grand gagnant de ces mesures ? Le secteur de l'électricité, qui voit l'occasion d'accroître sa part du gâteau. Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz, principal gestionnaire du réseau de transport de gaz en France, avait dit à la veille de la présentation de ces nouvelles normes redouter "le retour du chauffage électrique obligatoire pour tous". Il avait d'ailleurs ajouté :" La crainte, c’est que, lors des prochains hivers, on ait une pointe de consommation dont la taille aura augmenté et un système électrique toujours plus fragile du fait du développement des renouvelables, de la fermeture d’un certain nombre de tranches nucléaires, de leur vieillissement."

Afin d'éviter cela, Barbara Pompili encourage l'utilisation d'autres méthodes pour remplacer le gaz, comme les pompes à chaleur ou encore le bois. Le gouvernement souhaite rattraper le retard et accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Il espère ainsi faire baisser la consommation énergtique de ces dernierss, à l’origine d’un quart des émissions de gaz à effet de serre. Un "enjeu important", fait valoir auprès de TF1 Emmanuel Acchiardi, sous-directeur à la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) : "On estime qu’en 2030, l’application de cette nouvelle règlementation, par rapport à si on était resté à la réglementation actuelle, permet d’éviter l’équivalent de la consommation d’un million et demi de véhicules sur la route".

Le dévoilement de ces mesures était intervenu le jour-même où le Haut Conseil pour le climat avait tancé la France pour son retard dans la décarbonation du secteur du bâtiment. De son côté, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) s'est "félicité que le gouvernement semble saisir l'occasion de ce dispositif réglementaire pour accélérer le déploiement des solutions renouvelables".