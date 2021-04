Comment le Gabon protège le "deuxième poumon vert de la planète"

Cette forêt est le deuxième poumon de la planète. Six pays africains se partagent ce patrimoine vital d'environ 3 millions de km², soit cinq fois la France. Le Gabon a fait des efforts ces dernières années pour sa préservation. Le gouvernement a mis les grands moyens pour lutter contre la déforestation et le braconnage. Treize parcs nationaux, tous protégés, sont créés au début des années 2000. Moyens aériens et terrestres, près de 1 000 gardes forestiers sillonnent la forêt tropicale et luttent contre les trafiquants de bois. Certaines essences protégées sont très prisées sur les marchés asiatiques. Coupé illégalement, cet arbre qui produit le Kevazingo pourrait rapporter aux pilleurs plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour dissuader les braconniers, le gouvernement a alourdi les peines de prison passant de six mois à dix ans.