Comment une forêt renaît-elle après un incendie ?

Le massif des Maures, du côté des Bormes-les-Mimosas, a été ravagé par un incendie il y a quatre ans. Ce feu, Sandy Roux, directrice d'un vignoble dans la région, n'est pas prête de l'oublier. Elle dirige un domaine privé où près de 300 hectares de forêt ont brûlé en juillet 2017. "Là, on a les pins qui repartent, la bruyère, les schistes, et puis, on a des petits rejets de chênes qui sont en train de repartir", se réjouit-elle.

Aujourd'hui, la végétation est revenue. De nombreux arbres se sont même régénérés après l'incendie comme le chêne-liège typique de Méditerranée qui supporte plutôt bien le feu. Mais il faut qu'il soit suffisamment âgé plus de 30 ans pour résister. Les arbres sont les principales victimes de l'incendie. Après le passage du feu, le maquis est la végétation qui a repoussé le plus vite. "Là, vous avez de la bruyère, ici, vous avez de l'arbousier. On a un paysage qui a retrouvé en fait une belle couleur. Mais au niveau écologique, ce qui est terrible, c'est que vous avez une unification du milieu. Et vous ne vous retrouvez qu'avec quelques espèces qui sont capables de résister à ça", explique Bruno Teissier du Cros, expert à la Défense des forêts contre l'incendie (DFC), Office nationale des forêts (ONF) - Alpes-Maritimes (Var).