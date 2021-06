Consommation : focus sur la consigne nouvelle génération

À Franprix par exemple, on peut prendre sa salade du midi dans un bol en verre. Ce récipient fera l'objet d'une consigne de deux euros qui sera rendu au retour du bol. Selon Laura Pires, directrice RSE à Franprix, l'idée est de remettre les contenants en circuit en garantissant leur hygiène et leur propreté. L'enseigne teste la formule depuis quelques mois et elle rencontre un franc succès.

Les grandes enseignes commencent sérieusement à s'y mettre, car elles ont bien compris que ça répondait à une demande des clients. Pour rappel, dans les années 90, on a commencé à recycler et certains voyaient cela comme une éducation à avoir. Dans les années 2000, on s'est mis au vrac pour limiter les emballages. Mais le système de la consigne permet d'aller encore plus loin.