COP26 : un sommet crucial

Deux cents chefs d’États rassemblés pour un sommet que tous jugent décisif. En quoi cette COP est-elle cruciale ? Voilà le contexte. Il suffit de regarder l’année écoulée : inondations en Belgique et en Allemagne, canicule au Canada, ou encore incendies dévastateurs en Californie et Turquie. Des phénomènes météo extrêmes qui pourraient, dans le futur, en France, ressembler à ça. Une ville normande submergée par les eaux.

La question maintenant : que fait-on, quels sont les objectifs de la COP26 ? L’enjeu : limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré maximum . Et pour ça, bonne nouvelle cette année, les États-Unis sont de retour. Mais il y a quand même trois grands absents et pas des moindres : les présidents chinois, russe et brésilien. Trois des plus gros émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre. Ce sont eux qui sont pointés du doigt ce lundi après-midi.