Parc éolien au large de Saint-Brieuc : les pêcheurs à l’attaque

"Il est en train de saccager le fond, ce qui va effrayer toutes les espèces et nous, on ne va plus rien gagner ici", explique l'un d'eux. "On ne va plus rien gagner, ça va être la misère complète", dit-il. Un autre craint aussi pour son avenir : "Cela fait mal au cœur, on a une belle baie avec autant d'espèces", assure-t-il.

En tout, 60 chalutiers ont fait le déplacement. Cette action fait suite à une première journée d’action, lundi, devant la préfecture des Côtes-d’Armor et à Pleudaniel, d'autres ont lieu ce vendredi : un rassemblement au cap Fréhel et une action menée à Erquy, sur la plage de Caroual.