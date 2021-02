Crues dans le Sud-Ouest : pourquoi les zones touchées sont-elles si exposées ?

D'abord, par les fortes précipitations qui s'abattent sur la région cet hiver, près du double par rapport à la normale. 137 mm de pluies à Marmande depuis le 1er janvier, 186 mm à Tarbes et jusqu'à 215 à Dax, dans les Landes. "Le contexte météorologique a finalement favorisé le passage de perturbations venant de l'Atlantique avec des hautes pressions qui étaient anormalement positionnées au nord de l'Europe. Alors que les basses pressions, les centres dépressionnaires, circulaient beaucoup plus vers le sud de l'Europe", explique Sébastien Léas, prévisionniste à Météo-France. "Alors, ça a engendré un contexte énormément favorable à des passages de perturbations pluvieuses qui ont balayé le pays", conclut-il.

Ainsi, depuis plusieurs mois, les nappes phréatiques du Sud-Ouest sont quasiment pleines. Et dans tout le pays, les sols gorgés d'eau maintiennent la moindre de gouttes de pluie à la surface. "L'ensemble du territoire français est complètement saturé en eau. C'est comme si on avait l'intégralité du territoire français qui se retrouvait avec une couche perméable. Et donc, toute l'eau, qui va arriver avec ces nouvelles précipitations, va venir au contraire ruisselet au niveau superficiel et abonder à ce risque inondation", explique Emma Haziza, hydrologue. Avec une telle saturation des sols, la décrue devrait au moins durer deux semaines, à condition que la météo soit clémente, car la moindre averse pourrait engendrer de nouveaux dégâts dans la région.