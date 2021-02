Dégâts causés par les sangliers : de plus en plus de battues organisées

Samedi soir, en plein centre-ville de Nîmes, les sangliers sont de plus en plus curieux et de plus en plus nombreux. Ils seraient cinq fois plus qu'il y a dix ans et cela se voit. La seule solution pour protéger les vignobles au pied du pic Saint-Loup, c'est de se résoudre à clôturer. Des clôtures électriques, mobiles au début, n'étaient pas suffisantes. Il a fallu investir dans du plus solide. Plus esthétiques également, elles s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers d'euros.