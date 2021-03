Des images rares de lynx dans l'Hexagone

L'image est rare. Pour l'obtenir, il faut être patient. C'est le cas de Guillaume François, un naturaliste photographe et passionné par le lynx boréal. Il piste cet animal solitaire depuis quinze ans. "Le lynx, c'est vraiment l'animal le plus difficile à voir en Europe. Chaque année, je passe entre 150 et 180 jours et nuits pour arriver à le voir une fois ou deux seulement par an", confie le jeune homme.