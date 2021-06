Des nappes d'hydrocarbures menacent les côtes corses

Voici les deux nappes d'hydrocarbures lourds qui menacent les côtes corses. Elles s'étendent sur près de 35 kilomètres et dérivent actuellement à l'est de l'île de beauté, entre Aléria et Solenzara. "C'est une nappe qui fait quand même 200 hectares et elle commence à se voir. La priorité, c'est que la pollution n'entre pas dans l'étang, sinon, ce sera une catastrophe écologique pour notre territoire", lance Jean-Noël Profizi, maire de Serra-Di-Fiumorbo (Haute-Corse).