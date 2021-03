Données numériques : découvrez, en 3D, comment l'ADN de synthèse pourrait servir à les stocker

Bientôt, nous ne stockerons plus nos photos numériques dans un boîtier, mais dans quelques gouttes de liquide ou plutôt dans une hélice d'ADN de synthèse. Il n'y a pas si longtemps, nous stockions nos souvenirs et nos dossiers sur des disquettes ou sur des VHS. De nos jours, nous les sauvegardons sur nos ordinateurs et quand leur mémoire est saturée, nous utilisons des services de sauvegarde en ligne. Nos fichiers finissent alors sur des serveurs en ligne, des fermes de données énergivores et polluantes.