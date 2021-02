Du béton pour sauver les poissons : comment fonctionnent les récifs artificiels ?

"Quand on construit un port, un quai, on va transformer un habitat naturel qui est complexe, en quelque chose de complètement homogène et lisse", affirme Marc Bouchoucha, en charge du projet. "Nous sommes dans un environnement qui n’a plus rien de naturel". D’énormes blocs, réalisés en impression 3D, ont alors été déposés dans les fonds marins dans le but de les repeupler.

Les récifs en béton sont-ils efficaces ? Régulièrement à Toulon, des plongeurs descendent sous l’eau afin de recenser la population de poissons et de prouver que ces installations sont légitimes. Une opération qui, il y a encore un an, était impensable. La zone devenue totalement artificielle n’était pas accueillante pour la faune marine.

Les blocs de béton sont fabriqués spécialement afin d’accueillir certaines espèces marines. Ils font office de rochers et possèdent plusieurs cavités de formes et de tailles très différentes. "Les plus petites, ça peut être pour des espèces qui sont très filiformes et qui ont plus besoin d’être seules ou de s’isoler dans une cavité qu’elles vont défendre parfois pendant toute une année", nous explique Mathieu Lapinski, biologiste marin. Ces blocs sont en quelque sorte des "nurseries" à poissons. "On essaye de recréer de l’habitat là où l’habitat n’existe plus", poursuit Marc.

Depuis que les blocs de béton ont été posés, en juin dernier, plus de 1400 poissons ont été observés. Parmi eux, on retrouve 28 espèces dont six patrimoniales comme des bars, des rougets et des dorades.