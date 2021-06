Éléphants de Chine : la fin de l’équipée sauvage

Depuis six jours, l’odyssée du troupeau de 14 éléphants d’Asie semble avoir pris fin dans la forêt de Yuxi à 500 km de la réserve naturelle de laquelle ils se sont échappés, il y a un peu plus d’un an. Un très long périple à travers le sud-ouest de la Chine et un itinéraire peu commun. En effet, ils étaient passés par les routes, les villes et parfois les maisons. Laissant derrière eux des hectares de champs ravagés, pour un montant d’un million d’euros de dégâts.