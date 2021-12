Emballage de colis : comment limiter le gaspillage

La Poste achemine au mois de décembre plus de 100 millions de paquets. Ils parcourent des kilomètres avant d'arriver jusqu'à votre boîte aux lettres. Comment réduire l'impact environnemental des emballages de colis ?

Vous vous êtes sans doute déjà posé cette question en déballant un colis : pourquoi un aussi gros carton et autant de papiers pour un si petit objet ? Pour éviter un tel gâchis, cette entreprise a trouvé la solution. Sa nouvelle machine fait de l'emballage sur-mesure en scannant tous vos produits. “Ça va prendre la largeur, la hauteur et la longueur du produit. Une fois que ces 3 dimensions sont transmises à la machine, elle va pouvoir déterminer les dimensions dont elle a besoin pour vous constituer le carton”. Une fois le carton découpé et plié, il épouse parfaitement les contours de l'objet. La société a ainsi diminué de 30% la taille de ses colis. “Sur un camion de 1 000 colis, on va en mettre 1 300 au lieu d'en mettre seulement 1 000”.

Un camion plus rempli est plus rentable. D'autant que l'entreprise consomme désormais 15% de cartons en moins. “Non seulement, c'est bien pour la planète, mais en plus on fait des économies de cartons : jusqu'à 50 tonnes par an. Avec le coût actuel du carton, c'est près de 50 000 euros”.

Une fois les colis préparés, d'autres entreprises les transportent jusqu'à destination. Dans ce centre de tri en ce moment, ce sont 600 000 paquets par jour. Cet opérateur ne charge plus comme avant des palettes pleines de colis, mais ajuste manuellement chaque emballage. Cela s'appelle le vrac rangé. Avec cette nouvelle méthode, il peut mettre 2 fois plus de colis qu'avant, réduisant ainsi le nombre de camions sur les routes. “Avant, on avait besoin de 800 camions, jour. Maintenant, nous sommes un peu moins de 400 camions pour traiter le trafic sur cette plateforme”. Des efforts indispensables, car aujourd'hui, les entreprises qui vendent sur Internet ont l'obligation de fournir à leurs clients l'empreinte carbone de chaque colis transporté.

TF1 | Reportage Y. Hentgen, Q. Trigodet, D. Riquois

