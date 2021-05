Éoliennes en mer : pourquoi la France est-elle à ce point en retard ?

Les pêcheurs réclament l’annulation de ce projet de parc éolien en mer dont la mise en service est prévue pour fin 2023. Il est construit par la société Ailes Marines, filiale du groupe espagnol Iberdrola : "Ce parc éolien va se trouver dans une zone très fréquentée et où la biodiversité et la ressource halieutique se porte bien. Nous nous sommes battus pour protéger cela et aujourd’hui, ils vont tout détruire en essayant d’implanter leurs éoliennes", s’insurge Julien Théorel, patron armateur de la pêche artisanale de Saint-Brieuc.

Alors que la façade maritime de notre pays est la plus large d’Europe, la France ne compte qu’une seule éolienne en mer, loin derrière le Danemark, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne avec, pour cette dernière, 2294 éoliennes en mer. Les lenteurs administratives se révèlent par ailleurs une autre raison de ces retards.

On a des délais de développements qui sont plus courts mais il faut encore les accélérer

On a des délais de développements qui sont plus courts mais il faut encore les accélérer - Stéven Curet, directeur général de General Electric Offshore Wind France

De leur côté, les industriels sont prêts, comme le géant américain implanté à Saint-Nazaire qui abritera le tout premier champ éolien d'ici à 2022. "On est le premier acteur à avoir investi dans la filière industrielle, éolien en mer, en France avec deux usines et donc aujourd’hui on a des délais de développement qui sont plus courts, mais il faut encore les accélérer", affirme Steven Curet, directeur général de General Electric Offshore Wind France. Un paradoxe pour l’entreprise qui produit essentiellement des éoliennes pour l’export aux États-Unis et en Grande-Bretagne.