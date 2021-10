Enquête sur l'inquiétante montée des eaux en Camargue

À la Manade Raynaud, un élevage de taureaux bordé par le littoral, la mer gagne du terrain d'années en années. Le sel s'infiltre dans les terres et brûle la zone du pâturage. "On essaie de trouver des terres de repli, dans un premier temps pour sauver nos bêtes l'hiver, puis peut-être un jour pour carrément partir. On n'a pas envie, mais peut-être que la mer va nous y obliger. De toute façon, on n'arrêtera pas la mer". Aurélie Raynaud, éleveuse, doit s'adapter et produire du foin pour nourrir les bêtes. "Il n'y a pas assez d'herbes pour les nourrir, ça fait trois ans qu'on produit nous-même du foin pour essayer un peu de rentabiliser, de ne pas perdre trop d'argent".