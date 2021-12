Entrepôts, livraisons : quand les grandes surfaces se mettent au vert

"Sous nos pieds, on retrouve un système de géothermie. Une centaine de sondes sont enfuies à une centaine de mètres de profondeur et nous permettent de stocker le chaud l'été, de le mettre dans le sol et de le restituer l'hiver quand on a froid, et de faire l'inverse", explique Sébastien Lesait, directeur logistique de Monoprix.