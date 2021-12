Entretien des voies : l'arrêt du glyphosate coûte cher à la SNCF

Des trains qui répandent du glyphosate afin d'éliminer la végétation sur les voies. Ces scènes vont bientôt appartenir au passé. Ce produit classé cancérogène probable ne sera plus utilisé par la SNCF. Une bonne nouvelle pour le personnel. “La suppression du glyphosate a un double avantage : déjà d'éliminer le risque vis-à-vis du personnel, mais également d'éliminer ce risque vis-à-vis de la population, notamment des territoires agricoles qui se trouvent aux abords des voies”, se félicite Bernard Aubin, ancien cheminot du Syndicat First SNCF.

La SNCF répandra désormais un produit bien plus respectueux de l'environnement, mais aussi bien plus cher à utiliser. Avec le glyphosate, le traitement de la végétation coûtait 30 millions d'euros par an. À partir du printemps prochain, la facture passera à 140 millions d'euros par an. “Ça se justifie parce qu'on doit construire une société qui soit plus respectueuse de la santé. On devrait au contraire étendre cette interdiction du glyphosate”, estime Eva Sas, porte-parole EELV.