Vols des avions en escadrille : les leçons du test grandeur nature mené par Airbus

C'est une technique inspirée... des oies sauvages. Et, plus précisément, de leur vol en escadrille, ou en V. Ce mardi, pour la première fois, deux A350 de l'avionneur européen Airbus ont volé en formation pendant plus de sept heures, au-dessus de l'Atlantique, pour un vol entre Toulouse et Montréal. Car il y a une raison très simple pour laquelle les oies volent de cette manière : économiser de l'énergie.

"Un oiseau peut sentir et donc surfer sur l'air qui est déplacé par l'oiseau devant. Et ça permet, si on se positionne dans cet air, d'avoir une portance gratuite", détaille Nick Macdonald, responsable du projet "Fello'fly" chez Airbus, au micro de TF1.