Envoyer des courriels, quel impact sur l'environnement ?

Soucieux de l'environnement, c'est à vélo que vous allez au travail. Pour prendre votre café, terminé le gobelet en plastique. Et non sans une certaine fierté, vous triez tous vos déchets. Bref, vous êtes un modèle au bureau. Problème, ces efforts sont balayés d'un clic : vous envoyez beaucoup de mails. Et vous n'êtes pas le seul. Il s'envoie dans le monde douze milliards de mails par heure. Et avec chacun d'eux, quelques grammes de CO2. Un courriel pollue.