Eoliennes en mer : des centaines de pêcheurs mobilisés

Mais Alexis n'est pas le seul à s'inquiéter. Ces dernières années, les pêcheurs estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées et que personne ne les entend. "Moi, le bateau, ça fait deux ans que je l'ai acheté. J'ai investi 800 000 euros et j'en prends pour douze ans. Et quand on entend tout ce qui tombe, les éoliennes, la surpêche, le Brexit, ça fait peur et c'est logique", lance Julien.