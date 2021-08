Espagne : la vie par 46°C à l'ombre

Le marchand de glace est l'un des seuls à rester ouverts. Et ces deux touristes britanniques l'ont remercié. "C'est le meilleur moment de la journée. On en avait bien besoin", disent-ils. "En Andalousie, résister à la chaleur, c'est un petit peu un art de vivre et ça se ressent jusque dans l'architecture des villes", rapporte notre journaliste Julien Garrel. Et d'ajouter, "regarder ici, dans le centre de Cordoue, des rues très étroites qui dépassent rarement les quatre mètres de large. Résultat : on y est quasiment toujours à l'ombre".