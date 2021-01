Et si on comptait les oiseaux de son jardin ce week-end

Au cœur de l'hiver, dans le Finistère, ils admirent le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Marie et ses enfants n'ont pas fait beaucoup de kilomètres ce vendredi matin. C'est depuis leur jardin en pleine ville qu'ils ont observé les oiseaux. "On a vu des mésanges charbonnières et un merle", lance la mère de famille. "C'est un bon moyen de se retrouver avec les enfants et d'observer les oiseaux puis pouvoir reconnaître les espèces qu'on voit tous les jours", a-t-elle ajouté.