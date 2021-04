Los Angeles : quand les pumas emménagent en ville

TERRITOIRE - Le puma vit en Californie depuis des siècles et s'était installé dans la région de Los Angeles. Il se trouve désormais en périphérie de la ville, si bien qu’il n’est jamais très loin des humains, de leurs maisons, voire de leurs écoles.

Les pumas ont envahi Los Angeles ou plutôt Los Angeles a envahi le territoire des pumas. Vous pouvez le voir sur la carte dans le reportage en tête de cet article, la Cité des anges a englouti le secteur de ces gros chats avec la construction de gratte-ciels et d’autoroutes. Ces dernières, quasi infranchissables, représentent un danger considérable pour les animaux. "Les pumas viennent jusqu’à l’autoroute et font demi-tour. Cette route est comme un mur pour eux. La plupart n’essaient même pas de traverser mais ceux qui tentent sont percutés", explique Beth Pratt, directrice exécutive du centre régional de Californie National Wildlife Federation.

Toute l'info sur Le 20h

Beth est un peu l’ange gardienne des pumas. Elle est en train de lever des fonds, soit 75 millions d’euros pour construire un pont de 50 mètres, réservé à la faune sauvage, au-dessus de l’autoroute. Coincés au sud de la route, de nombreux félins sont menacés de consanguinité et donc de disparition. "Vous avez toute une population de pumas qui est piégée ici et de l’autre côté de la route, vous avez un autre groupe de pumas qui ne peut pas venir et apporter de la diversité génétique. On doit couvrir cette route, c’est l’une des plus denses au monde. Si Los Angeles peut le faire, alors tout le monde peut le faire", poursuit Beth. Les travaux pourraient commencer à la fin de l’année et permettraient aux pumas de ne pas être percutés par les véhicules.

En attendant, certains pumas réussissent à gagner la ville. Les habitants sont effrayés même si les attaques sont extrêmement rares. Rosie est l’une d’entre eux. Un matin, elle a vu un puma sauter de jardins en jardins dont le sien. Le quartier a été bouclé pour essayer de capturer l’animal. "Un hélicoptère nous survolait et criait 'rentrez chez vous'", se souvient-elle. "J’étais surprise, je me disais 'whoua !' et si j’avais été dans la rue avec ce puma, qu’est-ce qu’il me serait arrivé ?", poursuit-elle.

Un refuge pour les bébés pumas orphelins

Les pumas sont, en quelque sorte, devenus les stars des journaux télévisés américains. Ils apparaissent à la télévision de plus en plus souvent. On les aperçoit dans les jardins, caves ou encore cours d’écoles en pleine journée. Des dizaines d’hommes armés sont, à chaque fois, mobilisés pour tirer des fléchettes tranquillisantes. Après avoir été équipés d’un collier GPS pour surveiller leurs déplacements, tous les pumas capturés sont relâchés dans la nature mais finissent par revenir. Un puma a même emménagé depuis dix ans dans un parc de la ville. On en compte plus d’une centaine à Los Angeles même.

Alors certains habitants mettent de la mort aux rats pour tuer les félins. Deux bébés pumas ont été retrouvés près du corps sans vie de leur mère. Ils ont été emmenés dans un orphelinat de la vie sauvage, à cinq heures de route de Los Angeles. Aujourd’hui, ils font 30 kilos de plus. Le refuge accueille les bébés et les nourrit au biberon. Ils sont ainsi sauvés, soignés et protégés mais incapables de retourner dans la nature. "Ils vont vivre dans ce sanctuaire jusqu’à la fin de leur vie. Normalement, les pumas vivent très longtemps avec leur mère. C’est elle qui leur apprend comment chasser, ce qu’il faut manger. Un humain ne peut pas leur apprendre ça", explique Kim Carr, soigneuse à l’orphelinat. En captivité, ces animaux peuvent vivre jusqu’à 30 ans. Les défenseurs des pumas espèrent qu’un jour, les habitants de Los Angeles et les félins réussiront à cohabiter.

Découvrez notre podcast "Impact Positif" Écoutez ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée : - Sur APPLE PODCAST - Sur SPOTIFY - Sur DEEZER Devant l’urgence climatique, la crise démocratique, une société aux inégalités croissantes, certains ont décidé de ne pas rester les bras croisés, ils ont un coup d’avance, l’audace de croire qu’ils peuvent apporter leur pierre à l’édifice. Ils sont ce que l’on appelle des Changemakers.

LT