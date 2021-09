Eucalyptus, l’arbre qui enflamme le Portugal

Avec sa silhouette fine et élancée, il semble vouloir toucher le ciel. L’eucalyptus culmine à plus de 20 mètres de hauteur. Voici peut-être l'une des seules choses qui dépassent ces cimes au Portugal : les gigantesques usines où l’arbre est transformé en pâte à papier. Une source de richesse inestimable pour le pays. Le Portugal est le 3ème plus gros producteur européen de papiers. L'usine dans le reportage ci-dessus est l'une des plus grandes et des plus modernes du continent. Elle produit chaque année 400 000 tonnes de papiers, dont la quasi-totalité part à l'exportation. Pourtant, il nous sera impossible de franchir ses portes.