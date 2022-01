Falaises en danger : peut-on lutter contre l'érosion ?

Dans la vidéo en tête de cet article, au sommet, on constate un trou béant traversé par un tuyau arraché. Et sur la plage de Maresclé, des tonnes de sédiments et de glaises. Il y a deux semaines à Pénestin dans le Morbihan, un pan de la falaise chute violemment emportant avec lui une partie du sentier littoral. Dans cette commune, l'éboulement, aussi impressionnant soit-il, ne surprend pas. À quelques kilomètres de-là, les falaises ont reculé de 26 mètres en cinquante ans. "Il n'y a pas grand-chose à faire. Ces chemins-là, d'ici quelques années, n'existeront plus", regrette une habitante.