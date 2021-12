Fin des emballages plastiques : les primeurs sont-ils prêts ?

La chasse aux plastiques a déjà commencé dans les rayons fruits et légumes de cet hypermarché dans le Var. Pour les agrumes, ce n'est pas du carton, mais un emballage d'origine végétale et biodégradable. L'enseigne n'avait pas le choix. À partir du 1er janvier, le plastique sera interdit pour une trentaine de fruits et légumes, sauf si le lot fait plus d'1,5 kg. Le plastique n'a pas du tout la cote chez les consommateurs. Mais s'en passer a un coût. Un emballage carton est en moyenne 10% plus cher à produire.