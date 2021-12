Fin des emballages plastiques : 3 questions sur la mesure qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022

Pour le moment, les grandes surfaces assurent que cette nouvelle mesure ne devrait pas changer le prix des produits pour les consommateurs à la caisse. Pour autant, s'en passer a un coût. Dans une usine de Maine-et-Loire qui conditionne les pommes, James Launay, président de l'entreprise Pomanjou International, assure avoir dû investir plus de 100.000 euros pour changer sa ligne de production et passer au carton.

Or, si l'emballage en cette matière est en moyenne 10% plus cher à produire, les prix ne cessent d'augmenter à cause de la crise sanitaire. "Depuis presque 18 mois, le carton flambe, la matière première flambe. Et on a pris une hausse de 60% sur le carton", estime l'industriel. Ce sont donc les marges des producteurs qui vont être en premier lieu impactées par ce changement de politique, d'où un fort mécontentement du secteur. D'autant plus que les emballages en plastique recyclé ne sont pas non plus autorisés en France, alors même que l'Europe les autorise.