Forêt de Mormal : des prélèvements de feuilles au fusil pour mesurer la pollution

C'est une curieuse mission menée en plein cœur de la forêt de Mormal. Pas de palombes ni de sangliers perchés tout là haut et pourtant, avec sa carabine, Gautier vise la cime des arbres. L'objectif est de chasser les feuilles de chêne. La cible est touchée à 20 mètres de hauteur. Mathieu et Gautier ne sont pas chasseurs, ils sont agents à l'Office nationale des forêts. Ces tirs foliaires vont servir la science. "Le but, c'est de vraiment sectionner la branche pour en aucun cas altérer les feuilles qui vont partir en échantillonnage", lance Mathieu.

Ces prélèvements à la carabine, c'est un peu comme faire un bilan sanguin de la forêt. Et pour qu'il soit efficace, il faut choisir les feuilles les plus hautes des arbres. "Ce sont les feuilles les plus exposées et leurs compositions chimiques vont permettre de connaître les éventuelles atteintes de polluants atmosphériques", explique Mathieu.