Glyphosate : un crédit d’impôt pour les agriculteurs qui renoncent à l'herbicide controversé

Le vice-président de la FNSEA ajoute que le glyphosate est très peu utilisé en France, uniquement en intercultures. De fait, certains agriculteurs s’en passeront plus aisément que d’autres. "Ce peut être plus facile de s’en passer pour des systèmes en prairies où il y a très peu de rotations de cultures", dit-il. L’arrêt du glyphosate a donc des inconvénients, principalement financiers : le crédit d’impôt de 2500 euros "n’est pas une réponse pour tout le monde, car si on retire le glyphosate, il y aura forcément des pertes de rendement et l’invasion de plantes indésirables. On ne peut pas tout le temps s’en passer", explique-t-il. À cela, s'ajoutent "plus de passages d’outils et une plus grande consommation de carburant" : "C’est plus contraignant. Ce n’est pas une réponse aux carburants fossiles. On passe plus de temps sans glyphosate", ajoute-t-il.

En d'autres termes, Thierry Coué pense que les agriculteurs pouvant arrêter le glyphosate le feront, mais "aujourd’hui, on n’a pas de solution alternative au glyphosate".