Grand format : la deuxième vie du plastique

Des associations traquent les déchets plastiques jetés dans la mer, les ramassent, les recyclent. Nous vous montrons comment ces derniers se transforment en d'autres produits.

De nombreux déchets plastiques échouent en mer. Ils sont ramassés et transformés en d'autres produits par des associations. Anthony Herlemann, pêcheur, est consterné par la quantité d'objets en plastique qu'il ramasse. "La première sortie, on rentrait, on avait 50-60 bouteilles. Maintenant quand on fait des sorties, on atteint 400 à 500 bouteilles. Les gens jette tout et n'importe quoi dans la mer", a-t-il déclaré.

Anthony s'est associé à deux jeunes entrepreneurs. Avec seulement huit bouteilles, ils sont capables de fabriquer une paire de baskets 100 % recyclées. Quatre tonnes de plastique ont été récupérées en deux ans. "On a une grande benne où on met tout ce qu'on a récolté. Et après, on va les trier en fonction de la nature du déchet et de ce qu'on peut en faire", nous a-t-on expliqué.

Une fois le tri effectué, les bouteilles sont nettoyées, puis broyées en confettis. Cette matière première est exportée au Portugal et va être chauffée, puis moulée pour faire les semelles, tissée en fibres de polyester pour le reste. Des bouteilles pour vous habiller, mais aussi pour vous asseoir confortablement dans une voiture haut de gamme. Plus de cuir, les sièges, tissus, tapis de moquette sont issus de plastiques recyclés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.

