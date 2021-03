Grande distribution : apprendre à se passer du plastique

Utilisé partout, vous ne remarquez même plus le plastique. Pourtant dans certains rayons, il est voué à disparaître. Bertrand Swiderski, directeur du développement durable chez Carrefour, nous montre : “ Voilà cette banane. Vous rentrez à la maison, vous enlevez directement ce plastique. Nous, on sait, dans la suppression du plastique et on a mis un genre d’anneau. Et ça, c’est 30 tonnes de plastique supprimés. On a supprimé le plastique du fameux concombre. C’était ridicule mais c’est encore six tonnes de plastique supprimés”.