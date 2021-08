Grèce : au cœur des villages détruits par les incendies

Aris Sigounis, propriétaire d'un restaurant, constate les dégâts au lendemain de l'incendie qui a ravagé son établissement : "Là c'était l'endroit où on servait le café. Il y a encore la machine là-bas, il n'en reste plus rien". Des bouteilles de verre, voilà tout ce qu'il reste du bar derrière lequel il servait les clients. "Le feu est entré par là et il a tout brûlé. Et les pompiers nous ont laissé nous débrouiller. Comment je me sens ? C'était toute ma vie", poursuit-il.