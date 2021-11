Groenland : cohabiter avec les ours blancs

Le paysage est grandiose et la consigne est stricte : "on ne sort pas sans fusil". Les jumelles sont simplement conseillées pour pouvoir scruter l'horizon, déceler un mouvement et chercher une présence. Inuuta Hammeken est chasseur professionnel à Ittoqqortoormiit depuis 40 ans. Ce qu'il observe aujourd'hui en cette saison, à l'automne, il ne le voyait pas dans sa jeunesse. Sous la protection du fusil d'Inuuta, nous avançons vers un ours qui se rapproche à 500 mètres des habitations. Pas question de le viser, il faut pouvoir l'effrayer.

D'ordinaire, les ours polaires chassent sur la banquise, c'est-à-dire la mer qui a gelé. Or, encore cette année, depuis 5 mois, la glace ne s'est pas reformée. Pendant la saison estivale, ils sont obligés de venir chercher des nourritures à terre. Et ils sont attirés par les villages. Sur la côte Est du Groenland, Ittoqqortoormiit est le seul endroit habité 600 km à la ronde. Et 350 personnes y vivent. Les ours appartiennent à la culture Inuite, peuple de chasseur, depuis la nuit des temps. Mais une nouvelle promiscuité s'est instaurée. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.