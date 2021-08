Groenland : l'équivalent de l'étendue de la Floride a fondu en un jour

Pour la troisième fois, l'extrême nord de notre globe fait face à un triste record. Alors que la vaste calotte glaciaire du Groenland est en train de fondre, le phénomène est accéléré par des températures "inquiétantes" qui frappent l'Arctique, pour reprendre les termes de l'Union européenne. Avec plus de 23°C à l'est de l'île ce mercredi 28 juillet, cette chaleur a entraîné la fonte de 22 gigatonnes de glace en une seule journée. Un phénomène suffisant pour recouvrir d'eau l'intégralité de l'État américain de Floride.

Les données du gouvernement danois montrent que la calotte glaciaire a ainsi perdu 8,5 milliards de tonnes de masse superficielle mardi et 8,4 milliards de tonnes supplémentaires jeudi. Or, la glace qui fond dans ce territoire danois situé entre l'Atlantique Nord et l'océan Arctique s'écoule inéluctablement dans les eaux des mers, où elle cause l'augmentation continue du niveau mondial des eaux. "Environ 22 gigatonnes de glace ont fondu dans la seule journée de mercredi : 12 gigatonnes se sont écoulées dans l'océan et 10 gigatonnes ont été absorbées par la neige et pourront regeler", a ainsi expliqué Xavier Fettweis, climatologue à l'université de Liège, en Belgique, auprès de Reuters. Pour donner un ordre d'idée de l'ampleur du phénomène, l'Organisation météorologique mondiale a relevé que ces pertes étaient assez importantes pour noyer l'ensemble de l'État américain de Floride sous cinq centimètres d'eau.