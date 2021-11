Groenland, un paradis qui fond

Vincent Hilaire s'est pris de passion pour le Groenland. Depuis six ans, il dirige le projet "Greenlandia", une initiative à la fois scientifique et pédagogique liée au réchauffement du climat. Avec lui, nous sommes allés rejoindre un des villages les plus solitaires de la planète. Le premier voisin est à 600 kilomètres au sud. Et l'hélicoptère est le seul moyen de venir, le seul lien avec le reste du monde.