Gypaète barbu : à la reconquête des Alpes

Monter toujours plus haut, apercevoir le Gypaète barbu se mérite. Un beau ciel bleu, une légère bise, les conditions sont idéales, mais le rapace sait se faire désirer. De l'oiseau, nous n'avons pour l'instant que des photos prises il y a quelques mois. Il n'y a pas de doute, le Gypaète barbu se plait en Vanoise. Très bon planeur, il longe pendant des heures dans les crêtes à la recherche des carcasses d'animaux morts. Surnommé le nettoyeur, il ne se nourrit que d'os. Ce régime alimentaire et son envergure de trois mètres en ont longtemps fait la victime de légende, le présentant comme un rapace emportant dans les airs le bétail et parfois les enfants. Il n'y a rien de vrai dans tout cela, mais une conséquence fatale, l'espèce disparait des Alpes au début du XXe siècle. Depuis trente ans, le Gypaète barbu fait l'objet d'un programme de réintroduction dans différents pays alpins. Alors, pour mieux suivre et connaitre ces vautours, on équipe certains de balises. "Pierro, qui est parti faire un petit tour en Italie. Donc, il est allé visiter Florence. Il a traversé la plaine du Pô. Il est allé vers Venise et puis après, il est retourné dans les Alpes italiennes", souligne Mylène Hermann, guide monitrice - Parc national de la Vanoise (Savoie).

Alors, le Gypaète est-il sauvé ? Pas tout à fait. Sa principale menace reste l'homme. "Aujourd'hui, on compte sept couples qui sont quand même installés. Et donc, l'idée c'est de protéger cette espèce qui est encore sensible, qui est encore aujourd'hui menacée, notamment par tout ce qui peut être dérangement et tout ce qui est percussion dans les câbles", explique Sandrine Berthillot, technicienne - Parc national de la Vanoise (Savoie) - Partenariat Câbles dangereux. Régulièrement, on retrouve des Gypaètes barbus morts au pied des câbles électriques ou de remontées mécaniques. Pour les rendre plus visibles et éviter les percussions, les fournisseurs d'électricité et les grands domaines skiables équipent leurs câbles les plus dangereux pour les rapaces de système de visualisation.