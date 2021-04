Hôpital démantelé : recyclage à tous les étages

Au paradis de la récupération, on peut y trouver des montagnes de radiateurs, des centaines de luminaires, ou encore de la laine de verre et des toilettes. Ces objets sont beaucoup moins chers, et pour cause, les meubles et les matériaux sont prélevés à quelques mètres sur un chantier. Dix-huit personnes travaillent dans ce lieu pour une déconstruction sélective. Marc par exemple vient de se procurer une armoire à 20 euros, qui serait entre 200 et 250 euros dans le commerce.