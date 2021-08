Incendies en Grèce : des villages ravagés par les flammes

Mercredi soir, plusieurs incendies ont ravagé le nord de l'île d'Eubée. On trouve dans cette région rurale et forestière de nombreux petits villages. Les flammes les ont tous atteints. Les pompiers arrosent l'intérieur de cette boulangerie pour éteindre les dernières braises. Mais c'était trop tard puisqu'il ne reste plus rien. "La police est venue. Les cloches de l'église ont sonné. Ils nous ont dit de quitter les villages. On a pris ce qu'on pouvait et on est parti", raconte une habitante.