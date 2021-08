Incendies en Grèce : les habitants de l'île d'Eubée contraint d'évacuer

En pleine nuit, nous découvrons un brasier immense. Dans l'obscurité, il est impossible de compter sur un appui aérien. Ce que craignaient les pompiers est finalement arrivé : le feu est reparti de plus belle. Les flammes sont si hautes qu'ils ne peuvent plus les atteindre. “On reste ici pour surveiller le feu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autres ?”. Les volontaires sont épuisés par des heures de lutte. “Ce n'est pas facile, on est là depuis trois jours au même endroit”.

Face à l'urgence, certains sont partis très rapidement et n'ont eu le temps d'emporter que l'essentiel. “On part, parce qu'on ne pouvait plus respirer. On a des problèmes de santé et on a dû tout abandonner”. Une fois le pied posé sur l'autre rive, aucun ne sait encore quand il pourra revenir sur l'île.