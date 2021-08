Incendies en Grèce : les habitants de l'île d'Eubée livrés à eux-mêmes

Le long des routes, les arbres continuent de s’embraser comme des allumettes. Les habitants viennent en aide aux pompiers et surveillent le moindre départ de feu. La menace est toujours bien présente. “On est là pour éviter que ça reprenne. On a peur que ça passe la route et que ça brûle ce qui n’a pas encore été touché”.

La lutte est compliquée par l’absence de moyens. Ici, on manque de tout. “On n’a pas d’essence, on n’ a pas d’électricité et on n' a pas d’eau pour recharger les camions”. “Si le vent s’est calmé, aujourd’hui, il fait toujours plus de 42 degrés et l’air est très sec. Ce qui favorise les reprises. La zone à couvrir est tellement grande qu’il est impossible pour les pompiers d'être partout”, affirme notre correspondant sur place.