Incendies en Grèce : une journée avec les pompiers français

Ici, ils s'attaquent même aux plus petites flammes. L'objectif : qu'elle ne se transforme pas en un nouveau brasier incontrôlable. Entre deux interventions, ils profitent d'un petit moment d'accalmie. Pour certains, c'est leur première mission à l'étranger. “C'est une expérience formidable, c'est exceptionnel ! Avec la plupart des mecs qu’il y a derrière et les femmes, on ne se connaissaient pas il y a huit jours et on a créé un groupe”. Des liens qui se créent aussi avec les habitants.