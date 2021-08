Incendies : les flammes ravagent les pays de la Méditerranée

Sur les 130 incendies qui sont déclarés en six jours en Turquie, sept sont toujours actifs. Premier bilan, huit morts et plus de 300 blessés. Des incendies qui font rage ailleurs sur les côtes méditerranéennes. À Pescara en Italie, la plage a dû être évacuée de ses vacanciers, car les flammes ont commencé à brûler transat et parasol jusqu'à atteindre le centre-ville. Huit cents personnes ont dû être évacuées et trente sont hospitalisés.