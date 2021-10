VIDÉO - Inde : la culture "miracle" des algues rouges

Elles engrangent du carbone, des phosphates et des nitrates pour faire leur photosynthèse et se développer ; l'eau autour d'elle va ainsi être désaturée, limpide. L’écueil serait la surproduction qui déstabiliserait l’écosystème (destruction des oursins, des poissons). A Rameswaram, on veille à maintenir une production raisonnée.

Les algues marines sont de plus en plus demandées sur le marché mondial. Elles interviennent dans la composition de médicaments, de cosmétiques et dans l'alimentation comme au Japon où l'on consomme l'algue rouge Porphyra, "Nori" en japonais.Mais leur utilisation suscite également beaucoup d'intérêt dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Elles sont incorporées dans des biofertilisants et dans des biocarburants.

Actuellement, des expérimentations ont lieu en Allemagne et en Australie, l'incorporation d'algue rouge dans l'alimentation des bovins permettrait une diminution drastique des émissions colossales de méthane des ruminants. Une production saine, un impact positif pour les populations qui l'exploitent et une utilisation prometteuse pour l'environnement, l'algue rouge semble avoir le vent en poupe.